  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد الجندي

"الجندي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الطلاق الشفوي

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يكشف عن عودة فضائية «TEN» في ثوب جديد

أرشيفية

«إقامة قداسين» يُفجر أزمة داخل الكنيسة

أرشيفية

خبير بترولي يكشف مفاجأة عن حقل النفط الجديد

مرتضى منصور

الزمالك يتهم الضابط القطري«أبوسنيدة» بتسريب عقود لاعبيه

أرشيفية

فينجر: «صلاح» يشبه هذا الأسطورة

مرتضى منصور حسني مبارك

مرتضى منصور يتلقى اتصالًا هاتفيًا من حسني مبارك

ساويرس

«أردوغان» يخرج «ساويرس» عن شعوره:«فقع المرارة»

السعودية

أمير سعودي يتحدث عن «ثورة» ويكشف عن مرحلة جديدة

الراقصة جوهرة

بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

الهند.. مقتل 3 متظاهرين خلال احتجاجات على قانون المواطنة

عرب وعالم

مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح شمالي الهند
مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح شمالي الهند
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قتلى في اشتباكات بين الهند وباكستان بكشمير

#

"عبدالعال" يبحث عن النواب: «تعالوا مفيش أكل دلوقتي»

#

هذه الحالات تحل فيها الجمعيات الأهلية وتصادر أموالها

#

البرلمان يرفض مقترحات الحكومة ويوافق على قانون الدواء

احتجزت الشرطة الهندية، الخميس، أكثر من 1200 متظاهر خلال احتجاجات ضد تعديل قانون المواطنة الجديد، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين على الأقل وإصابة آخرين، في مناطق متفرقة بالبلاد.
وفي مدينة مانغالورو بولاية كارناتاكا (جنوب غرب)، تُوفي جليل (49 عامًا)، ونوسين (23 عامًا) متأثرين بجراحهما من إصابات بالرصاص، عندما فتحت الشرطة النار، لإخماد الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف، حسب مجلة "إنديا توداي".
من جانبه، أكد مفوض الشرطة في مانغالور، دي آرهارشا، وفاة الضحيتين.
وقال القيادي في برلمان كارناتاكا، دينيش غوندو راو: "أخبار مأساوية في مانغالورو، لقي شخصان مصرعهما في إطلاق نار من قبل الشرطة وأصيب اثنان بجروح خطيرة".
وأضاف: "حزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم) هو المسؤول المباشر عن انهيار القانون والنظام. تصريحات وتصرفات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا وقادته تخلق أجواء استفزازية لا داعي لها".
وفي مدينة لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش (شمال)، قالت الشرطة إن شخصًا واحدًا توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري أطلقه شخص ما بين المحتجين خلال اشتباكات مع الأمن، حسب وكالة أنباء "برس ترست" الهندية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 1200 متظاهر في عدة مدن كبرى بالبلاد، بعد أن تحدوا الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات.
وفي العاصمة نيودلهي، كان يوغيندرا ياداف، وهو ناشط سياسي معروف ورئيس "حزب سواراج" الهندي من بين 1200 محتج احتُجزوا في منطقة "ريد فورت" (الحصن الأحمر) التاريخية الشهيرة والمنطقة التاريخية المحيطة بها.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن أنيل كومار، وهو متحدث باسم الشرطة، قوله إن جميع المحتجين أطلق سراحهم في وقت لاحق الخميس، دون تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الهندية، حظر المظاهرات في العاصمة نيودلهي وعدد من المدن الكبرى.
واتخذت الشرطة قرارها، في محاولة لاحتواء الاستياء المتزايد بشأن قانون المواطنة الجديد، الذي يقول المعارضون إنه يهدد الطبيعة العلمانية للديمقراطية الهندية، حسب "أسوشيتيد برس".
والأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن السلطات الهندية فرضت أيضا حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من نيودلهي، في أعقاب إصابة 12 شرطيًا في الاحتجاجات على قانون المواطنة الجديد.
كما أشارت إلى تعطيل نيودلهي للإنترنت، فضلا عن استخدامها القوة لوقف المظاهرات وتفريق المحتجين.
وشهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وتقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني". 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. محاولة اختطاف طفل.. ماذا فعلت الأم؟
» بيان عاجل من «الصحة» بشأن انتشار إنفلونزا الخنازير
» كويتي اعتنق اليهودية يصدم سلطات بلاده بتصريح جديد
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
» وزير الأوقاف يحيل ثلاث قيادات للتحقيق
» الأهلي يتخطى حاجز الإسماعيلي بهدف الحاوي
» ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات
» «الجندي» متحديًا الأزهر: الطلاق الشفوي لا قيمة له
» انتخاب "أوغلو" رئيسًا لحزب معارض لـ"أردوغان"
» أمير سعودي ينشر فيديو لعملية إنقاذ ساخرًا: اتركوه يموت أحسن
» صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن