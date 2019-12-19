إدانة عربية لافتتاح البرازيل مكتب تجاري في القدس

19 ديسمبر 2019 - 11:02 م

أدان اجتماع عربي، الخميس، افتتاح البرازيل مكتبًا تجاريًا في القدس المحتلة.



وجاء الاجتماع بناء على طلب فلسطيني، وتأييد عدد من الدول العربية وبعد التشاور مع العراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية.وقالت الجامعة العربية، في بيان، صدر عقب اجتماع على مستوى المندوبين، بالقاهرة، إنها تدين وترفض افتتاح البرازيل (الأحد)، مقرا لبعثتها التجارية لدى إسرائيل في القدس.

وافتتحت عدة دول مكاتب تجارية لدى إسرائيل بالقدس، كان آخرها إضافة إلى البرازيل، هندوراس في أيلول/ سبتمبر الماضي، والمجر في مارس/ آذار المنقضي.

بينما تمتنع دول العالم عن نقل أو افتتاح سفارات لها في القدس، باستثناء الولايات المتحدة وغواتيمالا.