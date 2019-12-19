"إسكان" مجلس النواب: مخالفات الإسكان أكثر من 3 مليون

قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخالفات الإسكان بلغت أكثر من 3 ملايين مخالفة طبقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.



وكشف عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بلغ 30 ألف مخالفة بواقع 1% من إجمالي المخالفات الإجمالية.

وكشف عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بلغ 30 ألف مخالفة بواقع 1% من إجمالي المخالفات الإجمالية.