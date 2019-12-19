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مسؤولة بريطانية: العنصرية منتشرة بصفوف الجيش

عرب وعالم

استنفار في الجيش البريطاني
استنفار في الجيش البريطاني
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المصريون ووكالات

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قالت نيكولا وليامز، أمينة مظالم الجيش البريطاني، إن العنصرية منتشرة في صفوف الجيش.
وأضافت وليامز لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس، أن العنصرية منتشرة على نطاق واسع في القوات المسلحة، وعدد حالات العنصرية في تزايد مستمر.
وذكرت أن 25 في المائة من الشكاوى التي وصلتها كانت حالات مضايقة وتمييز.
وأوضحت أن الضحايا من الأقليات العرقية التي تشكل 7 في المائة فقط من الجيش.
وأشارت وليامز، أنه يتعين على وزارة الدفاع البريطانية بذل المزيد من الجهود لمكافحة العنصرية في الجيش.
بدوره، تطرق الجندي السريلانكي مارك دي كريتسر، أحد الضحايا، إلى المضايقات التي تعرض لها أثناء خدمته في العراق وأفغانستان.
وفي حديثه لـ"بي بي سي"، أفاد دي كريتسر، الذي تم تسريحه من الجيش عام 2017، أنه تعرض لمضايقات وسخرية لفظية طوال فترة خدمته ما تسبب في تدهور حالته النفسية.
وأضاف أنه قاضى وزارة الدفاع وتمكن من الحصول على تعويض مالي. -

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