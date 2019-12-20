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طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

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قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)
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المصريون ووكالات

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إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق أجواء شمالي قطاع غزة

شنت طائرات إسرائيلية، الخميس، غارات على موقعين عسكريين يتبعان للمقاومة الفلسطينية، وأرض زراعية، في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وأفاد مراسل الأناضول في غزة، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعين أحدهما في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، والثاني في مدينة خانيونس جنوبه.
وذكر أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على أرض زراعية في مدينة رفح جنوبي القطاع.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، أن طائراته الحربية قصفت في غزة موقعا تحت الأرض، وهدفا بحريا تابعين لحركة "حماس" في جنوب القطاع، وموقعا عسكريا تابعا للحركة شماله.
وأضاف الجيش أن الهجوم جاء ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده عملية إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه إسرائيل، لكن الجيش لم يذكر تفاصيل إضافية عن مكان سقوطه أو أي خسائر جراء ذلك.
وذكرت القناة 13 العبرية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة.
وسبق ذلك انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كفار عازا" شمال شرق القطاع.
وحتى الساعة (21: 45 ت. غ)، لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ. -

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