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الكشف عن العلاقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي

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كشفت دراسة طبية جديدة عن وجود علاقة وثيقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن الدراسة أجريت في مستشفى تابع لجامعة هارفرد في الولايات المتحدة أظهرت أن 50% من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي يعانون من اضطرابات النوم.
وتابع تقرير الغد أن الدراسة اعتمدت على عينة مكونة من 98 شخصاً ممن يعانون الصداع النصفي بشكل عرضي، أي ممن أصيبوا بالصداع النصفي أقل من 15 مرة في الشهر الواحد، ورصدت مدى استهلاك المشاركين في الدراسة للقهوة والمنبهات، وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون بشكل متقطع وغير مريح يصابون بالصداع النصفي في وقت لاحق.
وأوضحت الدراسة أن الذين ينامون بشكل متصل لا يصابون بالصداع النصفي بعد الاستيقاظ أو خلال اليوم نفسه، إنما بعد يوم أو أكثر.

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