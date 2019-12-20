البنتاجون: الطلاب السعوديون لا يشكلون تهديدا على البلاد

20 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) الخميس، إنها لم تجد أي تهديد في مراجعتها لنحو 850 طالبا من السعودية يدرسون حاليا بالولايات المتحدة



وقال جاري ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن خلال إفادة صحفية في البنتاجون "بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أي تهديد وشيك".









