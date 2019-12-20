" ميكانيكي داعش" يعترف بهذه العمليات تخريبية

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متابعات - أمينة عبد العال

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بيونج

ميكانيكي داعش

اأعترف عبد الماجد معروف أحمد والمعروف بـ" ميكانيكي داعش" وهو يعمل شركة طيران أمريكية بتورطه في عملية تخريب طائرة أمريكية كانت تحمل 150 راكبا، أثناء محاكمته في محكمة "ميامي" الفيدرالية، حسبما نشرت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

وأقر عبد الماجد 60 عاما أمام المحققين بالتهم التي تم توجيهها إليه والتي تستوجب عقوبة تصل إلي 20 عاما سجن، مما يمنحه فرصة لتخفيض عقوبة الحبس أثناء إصدار الحكم عليه 4 مارس المقبل.

جدير بالذكر أن الحادثة وقعت 4 يوليو الماضي خلال رحلة كان من المقرر أن تغادر ميامي في اتجاه ناساو عاصمة" البهاماس"، و أثناء استعداد الطيارين للإقلاع تلقوا أشعار يشير إلي خطأ في جهاز الكبيوتر الخاص بالطائرة فقاموا بإعادتها إلي قسم الصيانة الروتينية، وعند الفحص اكتشف أحد عمال الصيانة وجود مادة" البوليستيرين" في مقدمة الطائرة من طراز" بيونج 737" مما أدي إلي تعطل آلية متخصصة في مراقبة بعض الأرقام مثل سرعة الطيران والارتفاع ودرجة اهتزاز الطائرة، وبمتابعة كاميرات المراقبة تم التعرف علي وجه عبد الماجد معروف وهو يقوم بالتخريب وتم إلقاء القبض عليه.


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