» "الوفاق" تستنجد بـ 5 دول للدفاع عن طرابلس

20 ديسمبر 2019 - 09:57 ص

أفادت وسائل إعلام ليبية، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج طالب، ا ليوم الجمعة، كلا من تركيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا والجزائر بتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا للدفاع عن طرابلس.

وأكدت الحكومة في بيان نشرته فجر اليوم، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن "رئيس المجلس الرئاسي التابع لها فايز السراج بعث أمس برسائل إلى رؤساء خمس "دول صديقة"، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا".



وأضاف البيان "السراج طالب هذه الدول بـ"تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أي مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".



ودعت الحكومة الدول الخمس إلى "التعاون والتنسيق مع حكومته في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة"، محذرا من أن "زحف قوات حفتر على طرابلس، هيأ لهما الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد نشاطهما منذ وقوعه"، كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الدول الخمس إلى "تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر".









