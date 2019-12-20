» البحوث الفلكية: كسوف وزخات شهب خلال 6 أيام

20 ديسمبر 2019 - 08:13 م

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أن مصرستشهد خلال الأايام المقبلة كسوفًا للشمس، غير أنه أشار إلى أن المقييمن بالقاهرة لن يرونه.



وقال إن بعد غد الأحد 22 ديسمبر، سيشهد التقلبات الشتوية، بالإضافة إلى زخات الشهب، التي ستظهر غدا وبعد غد (21 و22 من الشهر ذاته)، وهي زخات شهب الدببيات؛ نسبة لمجموعة الدب النجمية.









وأضاف القاضي، أن مصر ستشهد يوم 26 ديسمبر، كسوفا حلقيا للشمس، وسيكون مع شروق الشمس، ولن نراه في القاهرة، وإنما على حدود البحر الأحمر الجنوبية، وسيستمر ما بين دقيقتين أو 3 دقائق.









وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات، إلى أن هناك تعاونا مع زملائنا في الجهة الشرقية في البحر الأحمر بدولة السعودية لدراسة الظاهرة، لافتا إلى عدم وجود أي ظواهر أخرى سوى الظواهر العادية التي تحدث في شهر ديسمبر وهي زخات الشهب.





وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أوضح أن هناك معلومات غير موثقة يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المعهد يمتلك موقعا رسميا له، يتم من خلاله التواصل، والتأكد من هذه المعلومات في أي وقت.









وأكد أن هناك حسابات بحثية، ونسب، يتم حسابها عبر الشواطئ المصرية؛ لحساب النسب الدقيقة لهبوط الدلتا، أو ارتفاع منسوب سطح البحر، كذلك الزلازل التي تحدث بشكل مستمر.







