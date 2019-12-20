» من حزب «الوفد».. علي معلول يتمنى هذا الأمر للأهلي

وقال النجم التونسي في تصريحات صحفية خلال الحفل: "فخور بالتواجد في بيت الأمة، حزب الوفد فخر لكل عربي وأنا فخور بالتكريم".

وقال النجم التونسي في تصريحات صحفية خلال الحفل: "فخور بالتواجد في بيت الأمة، حزب الوفد فخر لكل عربي وأنا فخور بالتكريم".