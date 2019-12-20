بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب

20 ديسمبر 2019 - 09:03 م

حرص وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبدالله بن بندر آل سعود، على تقبيل يد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عندما كانا يستقلان طائرة "هليكوبتر" اليوم الجمعة.

وأحدثت الواقعة تفاعلًا كبيرًا على موقع "تويتر" بالسعودية، في حين قال مغردون إن سبب القبلة هو الحب والتقدير.

وكتب أحد السعوديين في تعليقه على هذا الموقف: "قُبلة حب وتقدير ووفاء، ‏ُقُبلة من سمو الأمير عبدالله بن بندر على اليد البيضاء، ‏يد المكرمات والعطاء".

وتابع في تغريدته على "تويتر": "‏قُبلة نهديها لسيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مثَّلني ونيابة عن جيل من الأبناء. اللهم احفظهما بحفظك".

وكان مواطنًا سعوديًا يدعى بندر الجلعود، قد شارك الصور الحديثة لولي العهد السعودي والأمير عبد الله بن بندر.

وظهر الوزير السعودي وهو يقبل يد ولي العهد، حيث نالت الصورة إعجاب السعوديين.