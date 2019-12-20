أول تعليق من محمد رمضان بعد حصوله على أحسن ممثل

حصل الفنان محمد رمضان على جائزة أحسن ممثل في دراما 2019، عن دوره في مسلسل "زلزال"، من حفل قناة "نايل دراما".

وأعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بحصوله على الجائزة، حيث نشر صورًا من حفل التكريم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "شكرا التليفزيون المصري، شكرا قنوات النيل، جائزة أحسن ممثل في دراما 2019 عن دوري في مسلسل زلزال".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل التكريم وعلى رأسهم الفنانين إلهام شاهين، محمد رمضان، حميد الشاعري، صفية العمري، خالد سليم، نجلاء بدر، هنا الزاهد، إيهاب فهمي، نور، وأبطال مسلسل "أبو العروسة" وغيرهم.

أقيم الحفل تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وتحت إشراف رئيسة قناة "نايل دراما" الفنانة المعتزله إيناس عبد الله.



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