  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الجيش المصري

لهذا الأسباب.. مصر تخرج من الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب

بن سلمان

بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب

3 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

3 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الكويت

بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت

كسوف الشمس - أرشيفية

ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

جهاز المنتخب

تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

اردوغان وأمير قطر

"أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع

سد النهضة

بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة

إحالة 10 متهمين في حريق بترول البحيرة للجنايات

أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم في ختام الأسبوع

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين

#

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

اقتصاد

أسعار الذهب

أعمال

مال

سعر الجرام

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة استقرارًا، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر  658 جنيها للجرام، مع تراجع ملحوظ لسعر الدولار فى السوق المصرى.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5264 جنيها

أوقية الذهب 1475 دولارا

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة
» أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم في ختام الأسبوع
» من حزب «الوفد».. علي معلول يتمنى هذا الأمر للأهلي
» فيتو «روسي- صيني» ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات لسوريا
» البحوث الفلكية: كسوف وزخات شهب خلال 6 أيام
» قرار من النائب العام بإنشاء نيابة غسل الأموال
» الاتحاد يهزم إف سي مصر ويخطف الوصافة
» عامل يقتل زوجته ورضيعه بلا رحمة
» «كلوب»: لا أدري الجمهور في قطر يشجع صلاح أم ليفربول أم كليهما
» إحالة 10 متهمين في حريق بترول البحيرة للجنايات
» كيف أتزوج صديقة زوجتى؟!!

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب