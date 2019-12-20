» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام سموحة في المباراة التي جمعتها اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري العام.

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