» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة

20 ديسمبر 2019 - 09:43 م

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام سموحة في المباراة التي جمعتها اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري العام.