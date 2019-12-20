» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة
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بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب
3 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت
ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق
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"أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع
بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة
إحالة 10 متهمين في حريق بترول البحيرة للجنايات
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