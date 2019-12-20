ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

20 ديسمبر 2019 - 09:53 م

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، في عدد من البنوك المصرية اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا مقارنة بأسعار أمس.

ففي بنك البركة سجل سعر الدولار 16.06 جنيه للشراء مقابل 16.16 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع.

وفي بنك مصر بلغ السعر 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع.

بينما بلغ سعر العملة الأمريكية ببنك عودة 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ السعر 16.01 جنيه للشراء مقابل 16.09 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين بلغ ببنك قناة السويس، 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 للبيع.