  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف كيف يمكن مواجهة حروب الجيل الرابع

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مهرجان "الميدل بيست" في السعودية

شبورة

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر غدا

عبد المنعم السعيد

"الأزهر الشريف يحمي مصر من هذا الأمر الخطير"

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الجيش المصري

لهذا الأسباب.. مصر تخرج من الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب

بن سلمان

بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب

الكويت

بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت

كسوف الشمس - أرشيفية

ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

جهاز المنتخب

تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

تلفزيون الصين يقطع البث المباشر لمرشحين أمريكيين

عرب وعالم

الحرب التجارية بين أمريكا والصين
الحرب التجارية بين أمريكا والصين
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

#

افتتاح «خليجي 24».. بث مباشر لمباراة قطر والعراق

#

بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

#

بث مباشر.. غانا وجنوب إفريقيا في مباراة الثالث والرابع

قطع التلفزيون الصيني، الجمعة، البث المباشر للبرنامج الحواري الذي جمع المرشحين الديمقراطيين الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020 بالولايات المتحدة، بعد تطرقهم إلى انتهاكات الصين ضد أتراك الأويغور.
وأوضح ويل ريبلي مراسل "سي إن إن"، عبر حسابه على "تويتر" أن البث الحي للقناة في بكين توقف بعد أن سُئل المرشحون الديمقراطيون الستة المشاركون في اللقاء عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، ومسألة احتجاز الأقليات المسلمة في معسكرات إقليم "تركستان الشرقية"، وبعدها توقف البث المباشر للقناة.
وخلال البرنامج، أدان المرشحون انتهاكات حكومة بكين لحقوق الإنسان.
وقال المرشح بيت بوتيجيج عمدة مدينة إنديانا التابعة لولاية ساوث بند، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في فعل المزيد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
وأشار بوتيجيج، أن صمت ترامب قد يعني تجاهل القيم الأمريكية.
من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، إن بلاده يجب ألا تصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأقليات المسلمة في الصين.
ولفت بايدن، إلى المعسكرات التي تعمل تحت مسمى "مركز التدريب المهني" في السنوات الأخيرة بإقليم "تركستان الشرقية" الذي يقطنه الغالبية التركية المسلمة في الصين.
وقال: "ما يتعين علينا القيام به، هو أن نوضح بشكل صريح أننا لن نخضع أمام انتهاكات الصين، هناك مليون من الأتراك الأويغور بالمعسكرات".
وأضاف: "علينا إرسال 60 في المائة من قوتنا البحرية إلى ذلك الجزء من العالم، حتى يدرك الصينيون أنه لن يكون بإمكانهم الاستيلاء على المزيد من الأراضي، وأننا سنكون هناك لحماية الآخرين".
وينتقد المجتمع الدولي، المعسكرات التي تعمل تحت مسمى "مركز التدريب المهني"، والانتهاكات المرتكبة ضد هوية الأتراك الأويغور وثقافتهم.
وفي 11 يوليو/ تموز، وقعت 22 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بيان ينتقد معاملة الصين للأتراك الأويغور، والأقليات الأخرى في إقليم تركستان الشرقية، ويدعو إلى إيقاف الاعتقالات الجماعية.
وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتش ووتش، تم احتجاز العديد من الأشخاص دون وجه حق تحت مسمى "تدابير شرطية وقائية" خلال العاميين الماضيين في الإقليم.
وتم اعتقال آخرون ونقلهم إلى معسكرات الاعتقال دون أي قرار قضائي بدعوى أنهم يمثلون خطراً من الناحية السياسية.
يذكر أن الصين سمحت مؤخرا لعدد محدود من الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين بزيارة عدد قليل من المعسكرات، وذلك بناء على طلب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بفتح المعسكرات لتقييمها.
ورفضت السلطات الصينية، طلب مسؤولو الأمم المتحدة لإجراء تحقيق في الإقليم بهدف الحصول على معلومات مباشرة.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من السكان. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل زوج ملكة بريطانيا للمستشفى بشكل عاجل
» الطفل جون ضحية التنمر يروي تفاصيل لقائه مع "السيسي"
» مصر تمتلك روبوت مثل «صوفيا» بهذا التوقيت
» 6 شروط لازم تتوجد في الرجل عشان يكون زوج مناسب
» "أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع
» لاعب فنون قتالية يكشف تفاصيل دخوله موسوعة جينيس
» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة
» بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة
» أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم في ختام الأسبوع
» من حزب «الوفد».. علي معلول يتمنى هذا الأمر للأهلي
» فيتو «روسي- صيني» ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات لسوريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب