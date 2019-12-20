» الطفل جون ضحية التنمر يروي تفاصيل لقائه مع "السيسي"

20 ديسمبر 2019 - 11:10 م

أكد الطفل جون منتوث، الطالب الجنوب سوداني الذي تعرض للتنمر، إنه لم يكن يتوقع أن يحصل على دعوة للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي عقد مدينة شرم الشيخ وانتهت فعاليته يوم الثلاثاء الماضي.



وأوضح جون، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد من الصحفيين أبلغوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بدعوته للاشتراك في منتدى شباب العالم.



ولفت جون، إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر أبلغته بأنه سيجلس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الافتتاح.



وكشف أن حادث التنمر الذي تعرض له كان سيء في البداية ولكنه تحول إلى خير له في النهاية، مؤكدا أنه يريد أن يعمل في مجال حقوق الإنسان.

