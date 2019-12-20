"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر غدا

20 ديسمبر 2019 - 11:20 م

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت حالة من الاستقرار خلال الـ72 ساعة الماضية، منوهًا بأنه سيكون هناك شبورة كثيفة حتى يوم الأحد، وبعدها ستبدأ الشبورة المائية في الانخفاض.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة mbc، مساء الجمعة، أن الشبورة المائية الكثيفة ستكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وعلى مداخل ومخارج القاهرة، ومحافظات الوجه البحري.

