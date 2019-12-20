عبد المنعم سعيد: مصر تحرز تقدما كبيرا في محاربة الطائفية

20 ديسمبر 2019 - 11:30 م

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن مصر تحرز تقدما كبيرا في محاربة الطائفية.



وأوضح سيعد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة قامت بإعادة بناء الكنائس بعد تعرضها للتدمير، وعندما قتل 21 مصري مسيحي في ليبيا قامت الدولة بتنفيذ عملية في ليبيا.



وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، أن أن الأزهر الشريف استطاع أن يلعب دورا في القضاء على حكم الجماعة الإرهابية، موضحا أن الأزهر جزء من الحقائق الأساسية للبناء الثقافي والاجتماعي والسياسي المصري.

