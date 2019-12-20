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تعليق ناري لـ"أديب" على مهرجان "الميدل بيست" في السعودية

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تعليق ناري لـ"أديب" على مهرجان "الميدل بيست" في السعودية

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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قام الإعلامي عمرو أديب، بجولة في "الميدل بيست"، والذي يعد أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، والذي يقام حاليا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الفكرة مجنونة، ولازم تلبس بندانة عشان تمسك دماغك"، مشيرا إلى أن من يأتي إلى هذا المكان جاء ليقضي وقتا سعيدا، ورغم برودة الطقس ودرجة الحرارة في الرياض 7 درجات، منوها بأنه سيكون هناك أكثر من 80 دي جي، فضلا عن المطربين.
وأضاف أن مكان "الميدل بيست" ضخم، وبه أكثر من مسرح، لافتا إلى أن موسم الرياض أحضر لجمهوره أكبر الأسماء في الوسط الفني، مؤكدا أن ما يحدث شيء مذهل، حيث تم بناء المدينة الترفيهية خلال 3 شهور وفي الصحراء، معقبا: "الميدل بيست في الرياض اختراع وجنان، ولازم تلبس البندانة".

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