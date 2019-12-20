تعليق ناري لـ"أديب" على مهرجان "الميدل بيست" في السعودية

20 ديسمبر 2019 - 11:40 م

قام الإعلامي عمرو أديب، بجولة في "الميدل بيست"، والذي يعد أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، والذي يقام حاليا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الفكرة مجنونة، ولازم تلبس بندانة عشان تمسك دماغك"، مشيرا إلى أن من يأتي إلى هذا المكان جاء ليقضي وقتا سعيدا، ورغم برودة الطقس ودرجة الحرارة في الرياض 7 درجات، منوها بأنه سيكون هناك أكثر من 80 دي جي، فضلا عن المطربين.

