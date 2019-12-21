» نقل زوج ملكة بريطانيا للمستشفى بشكل عاجل

21 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

قال قصر باكنجهام إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا البالغ من العمر 98 عاما نقل إلى المستشفى يوم الجمعة في إجراء احترازي للعلاج من ظرف صحي سابق.



وذكر القصر في بيان «سافر دوق ادنبرة من نورفولك هذا الصباح إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن للخضوع للمتابعة والعلاج فيما يخص حالة سابقة».



وأضاف البيان «دخول المستشفى إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيب صاحب السمو الملكي».



وقال مصدر ملكي إن دخول الأمير المستشفى لم يكن أمرا طارئا وإنه كان قادرا على دخول المستشفى سيرا على قدميه. ومن المتوقع أن يبقى فيه أياما قلائل.

