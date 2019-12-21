زلزال يهز مباني في باكستان وأفغانستان وأجزاء من الهند

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قال شهود إن زلزالا هز مباني في باكستان وأفغانستان وأجزاء من الهند اليوم الجمعة.
ولم يعرف بعد مركز الزلزال أو قوته.
وشهدت شبه الجزيرة الهندية بعضا من أقوى الزلازل في العالم في العقود القليلة الماضية.

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