استشاري يكشف معلومات خطير عن تناول " النودلز"

21 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

كشف الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، عن أن مكونات الشعرية أو "النودلز" مختلفة من نوع لآخر، فمنها ما هو مصنوع من دقيق الأرز، أو دقيق الصويا.



وأوضح "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه لا مانع نهائيا من تناول "النودلز" ولكن بشرط أن تكون خالية من مادة الجلوتن، حيث أنها مادة بروتينية تضاف للنودلز للاحتفاظ بقوامها، وهى مادة مدمرة لأهداب الأمعاء.



ولفت "خليل" إلى أنه يضاف أيضا للنودلز نكهات ومواد ملونة، وهى أيضا مواد خطرة، ويطلق عليها آحادي جلوتوميد الصوديوم وهى مادة سامة للكبد، ومدمرة لخلايا الجهاز العصبي على المدى البعيد.

