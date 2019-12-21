» فنانة شهيرة تتراجع عن خلع الحجاب وتظهر به أمام الجميع

21 ديسمبر 2019 - 07:44 ص

ظهرت الفنانة شهيرة بالحجاب مرة أخرى بعدما أثارت الجدل قبل فترة بعد قيامها بخلعه والظهور بدونه .



ونشرت "شهيرة" صورة عبر حسابها بـ"فيس بوك" ظهرت فيها رفقة عدد من الفنانات وكانت المفاجأة في الصورة أنها محجبة.



وعلقت قائلة: مع البنات الحلوين .



ولم توضح شهيرة ما إذا كانت الصور قديمة أم حديثة .



وكانت شهيرة ظهرت قبل أيام في حفل يخص إحدى شركات الشعر المستعار وقد ارتدت "باروكة" لونها أصفر فضلا عن ملابس غير مناسبة للحجاب.





