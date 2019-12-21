قبل عزله.. قانون غير متوقع من "ترامب"

21 ديسمبر 2019 - 10:18 ص

وقع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قرارًا برفع سن المسموح لهم بشراء منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية إلى 21 عامًا بدلا من 18 عامًا، مشيرًا على صفحته الرسمية على "تويتر" إلى القرارات التنفيذية التي سيوقعها مثل الميزانية العسكرية إنشاء القوة الفضائية.

يذكر أن أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ من الحزبين والجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والسيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين.

ويعتبر القرار إنجازًا للبيت الأبيض في مجال الصحة العامة، علمًا بأن العديد من الولايات سنت قوانين مماثلة، حسبما قالت شبكة "سي إن إن"

جدير بالذكر أن ترامب قد صرح سابقًا بأنه يهتم برفع سم المسموح لهم بالتدخين، عبر تقييد بيع منتجات التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية، مضيفًا: علينا الاعتناء بأطفالنا الذين هم الأكثر أهمية لذلك سنسن قانونا بهذا الشأن، واعتبارًا من ديسمبر الحالي قررت 19 ولاية أمريكية رفع الحد الأدنى لعمر الذين يسمح لهم بشراء التبغ لـ 21 عامًا.