» منة فضالي: "اتجوزت من ورا أمي في السر"

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منة فضالي
منة فضالي
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إيمان هاني

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كشفت الفنانة منة فضالي، تفاصيل زوجها سرًا دون علم والدتها، قائلة: "اتجوزت في السر من ورا ماما".

وأضافت فضالي، خلال لقائها في برنامج "تحيا الستات"، المعروض على فضائية "النهار"، أنها تزوجت من الملحن محمد ضياء دون علم والدتها، موضحة أن الزيجة لم تكتمل بسبب عدم موافقة والدتها، وأنها وافقت في البداية على سرية الزواج منه لظروف خاصة بمحمد متعلقة بنجله".

وتابعت: "المفروض كان يكون فيه إعلان رسمي، لكنه اعتدى عليّ بالضرب، معقبة: "كان دايما معترض علي لبسي وكمان عاوزاني أبطل تمثيل، الجواز كله مكملش 6 أشهر".

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