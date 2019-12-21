أول ظهور لـ"زيزو" فى قيادة "بيراميدز"

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يستدرج فريق المصرى البورسعيدى، نظيره بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت فى إطار مباريات الدورى المصرى الممتاز.

تلك المباراة تعد الأولى للمدرب عبد العزيز عبد الشافي، الذى تولى مهمة التدريب خلفًا للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر.

ويعانى الفريقان من نزيف النقاط، فالمصرى خسر آخر مباراتين من المقاولون العرب وإنبي بنفس النتيجة 1- صفر، ما دفع إدارة النادى لتجميد المستحقات المالية وسعيها خلال الأيام الماضية لإنقاذ الفريق عن طريق الجلسات التى عقدها المسئولون مع اللاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم على الاجتهاد، كما يعانى بيراميدز أيضًا من نفس الظروف، بعد خسارته من الزمالك بهدفين للاشيء.


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