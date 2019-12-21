سيلفى وصور تذكارية.. ظهور مفاجئ لـ "محمد بن نايف"

21 ديسمبر 2019 - 10:41 ص

تفاجأ العديد من الحضور في حفل زفاف الأمير محمد بن سعود بن نايف، بحضور الأمير "محمد بن نايف".

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله بصورة واسعة أمس الجمعة، أظهر الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره لحفل زفاف الأمير "محمد بن سعود".

وأظهر الفيديو تجمع الحضور أمام سيارة الأمير محمد بن نايف لالتقاط الصور التذكارية معه وتوجيه التحية له.

وبادر الأمير بن نايف الجميع بالرد قائلاً: " وأنا أيضًا أحبكم.. بارك الله فيكم"، معربًا عن امتنانه لجميع الحضور.