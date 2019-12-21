  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:32 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النائب حسن السيد

200 مليار جنيه لإنقاذ 5 آلاف مصنع

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد: السيسى عملنا تاريخ

الامير محمد بن نايف

سيلفى وصور تذكارية.. ظهور مفاجئ لـ "محمد بن نايف"

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وفلامنجو

دونالد ترامب

قبل عزله.. قانون غير متوقع من "ترامب"

انفجار قنبلة

شاب يفجر قنبلة فى حبيبته لرفض عائلتها الزواج

محمود سعد

فيديو.. يروي قصة حياة السيد المسيح بالشرقية

انفلونزا الخنازير

حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير وإلغاء الامتحانات

مقتل 18 سجينا في هنداروس

معارك ضارية.. مقتل 18 سجينًا في هذه الدولة

الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف

"برنامجي وأنا حرة فيه".. تحرج أزهريًا على الهواء

السكة الحديد: قطارات الصعيد تتأخر لمدة 40 دقيقة

الحياة السياسية

قطار
قطار
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد: قطارات الصعيد تتأخر لمدة 35 دقيقة

#

السكة الحديد: قطارات الصعيد تتأخر لمدة 40 دقيقة

#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

#

السكة الحديد: متوسط تأخيرات قطارات الصعيد 40 دقيقة

السكة الحديد

تأخير قطارات

تذاكر قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.."الفيلر والبوتكس" يشوهان وجه مايا دياب
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد التعادل مع سموحة
» اجتماع مرتقب لوزيرة بقيادات "جنوب سيناء".. لهذا السبب
» تعرف على عدد زيجات الفنانة نجلاء فتحي
» السكة الحديد: قطارات الصعيد تتأخر لمدة 40 دقيقة
» منة فضالي: "اتجوزت من ورا أمي في السر"
» فنانة شهيرة: كل صحابي رجالة وعشان كدا مبسوطة
» تعرف على عدد أبناء بثينة رشوان وأعمارهم
» فنانة شهيرة تتراجع عن خلع الحجاب وتظهر به أمام الجميع
» الكشف عن المرض الذي أصاب أنغام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب