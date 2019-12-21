  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النائب حسن السيد

200 مليار جنيه لإنقاذ 5 آلاف مصنع

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد: السيسى عملنا تاريخ

الامير محمد بن نايف

سيلفى وصور تذكارية.. ظهور مفاجئ لـ "محمد بن نايف"

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وفلامنجو

دونالد ترامب

قبل عزله.. قانون غير متوقع من "ترامب"

انفجار قنبلة

شاب يفجر قنبلة فى حبيبته لرفض عائلتها الزواج

محمود سعد

فيديو.. يروي قصة حياة السيد المسيح بالشرقية

انفلونزا الخنازير

حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير وإلغاء الامتحانات

مقتل 18 سجينا في هنداروس

معارك ضارية.. مقتل 18 سجينًا في هذه الدولة

الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف

"برنامجي وأنا حرة فيه".. تحرج أزهريًا على الهواء

بالصور..

وزير النقل يشهد تشغيل جرار قطار جديد بخط الصعيد

آخر الأخبار

جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

بالصور.. وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق بالصعيد

#

وزير النقل يشهد تدشين الخط الملاحي "شرم الشيخ- الغردقة"

#

كامل الوزير:«جاهز لتدريب المنتخب بس مش هيستحملوني»

#

وزير النقل يفجر مفاجأة مدوية بشأن واقعة قطار طنطا

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية؛ لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في صعيد مصر؛ حيث تفقد الوزير محطة مصر للسكك الحديدية؛ لمتابعة انتظام العمل بالمحطة، والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كل التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

وبدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة، ثم الصالة الرئيسية وأرصفة الوجهين البحري والقبلي، وشبابيك التذاكر؛ حيث اطمأن على انتظام جداول التشغيل، مشيرًا إلى ضرورة اتباع كل أساليب السلامة والأمان في كافة مراحل التشغيل وعدم خروج أي قطار من الورش إلى بعد التأكد من جاهزيته الفنية، والتنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب، والتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات؛ لضمان حصول الراكب على التذاكر وضرورة زيادة عدد الكراسي المتحركة الخاصة بكبار السن؛ لتشكل مع عربات الجولف كار التي يتم تشغيلها بالمحطة خدمة جيدة لكبار السن.

والتقى وزير النقل، خلال جولته بعدد من الركاب؛ حيث استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم؛ حيث أشادوا بالتقدم الكبير في انتظام المواعيد، ومستوى نظافة المحطات والقطارات وبالأثر الإيجابي لدخول عربات تم تطويرها مؤخرا الخدمة على بعض الخطوط، مشيدين بتدعيم وزارة النقل لهيئة السكك الحديدية بجرارات وعربات  جديدة سيكون لها أثر إيجابي كبير على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وقبل أن يستقل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا توجه إلى جرار القطار، وهو أحد الجرارات الجديدة التي وصلت مؤخرا لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع  وتوريد 110 قطارات جديدة من جنرال إليكتريك الأمريكية؛ حيث أكد الوزير على أهمية هذه الصفقة في تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أنها مزودة بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال.





تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.."الفيلر والبوتكس" يشوهان وجه مايا دياب
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد التعادل مع سموحة
» اجتماع مرتقب لوزيرة بقيادات "جنوب سيناء".. لهذا السبب
» تعرف على عدد زيجات الفنانة نجلاء فتحي
» السكة الحديد: قطارات الصعيد تتأخر لمدة 40 دقيقة
» منة فضالي: "اتجوزت من ورا أمي في السر"
» فنانة شهيرة: كل صحابي رجالة وعشان كدا مبسوطة
» تعرف على عدد أبناء بثينة رشوان وأعمارهم
» فنانة شهيرة تتراجع عن خلع الحجاب وتظهر به أمام الجميع
» الكشف عن المرض الذي أصاب أنغام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب