» ماجد المصري يغازل "مايا دياب" بجملة غير متوقعة

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ماجد المصري

سرد الفنان ماجد المصري بعض "المقالب" نفذها في الفنانة اللبنانية مايا دياب.

وأضاف "المصري" خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة "دي إم سي"،: "أنا كنت داخل المطعم ولقيت حمدى بدر، غمزلى وأنا فهمت، فدخلت جنب ودنها وهمست، فلاقيت حمدي بيقول كلام مش مفهموم فمايا اتخضت جامد ووقعت".

وكشف مقلب آخر نفذه في الفنانة غادة عبد الرازق، أثناء تصوير مسلسل "مع سبق الإصرار"، قائلا: "دخلت وشكلى قافش جدًا، قعدت تقولى مالك، قولتها تعالي هقولك على حاجة، أنا شوفت حلم ومرعوب، قالت حلم لمين، قولتلها ليكي، وحكيتلها فيلم رعب، فقعدت تعيط".

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