مرعب.. لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين

عبد القادر وحيد
أظهر مقطع فيديو لحظة مرعبة لاصطدام سفينتين سياحيتين عملاقتين من طراز «كروز» في سواحل المكسيك.
وبحسب ما تم تداوله عقب اصطدام السفينتين فقد أسفر الاصطدام عن إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة أثناء عملية الإجلاء في غرفة الطعام.
من جانبه علق خط الرحلات البحرية الدولية في فلوريدا، عبر حسابه على تويتر أنه بصدد تقييم الأضرار التي لحقت بالسفينتين العملاقتين.
شاهد.. #اصطدام_سفينتين سياحيتين في #المكسيكhttps://t.co/lx8HQPbQUh pic.twitter.com/jt3kh2OwJy— بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) December 21, 2019
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