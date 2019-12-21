» أحدث ظهور لـ يوسف شعبان وعزت العلايلى بعد طول غياب

نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على "إنستجرام" مجموعة صور جديدة من خلال فعاليات مهرجان نايل دراما، للقنوات المتخصصة، الذي أقيم مساء أول أمس الخميس، وسط حضور عدد من الفنانين.

وظهر الفنان القدير يوسف شعبان، والفنان عزت العلايلي، في أحدث ظهور لهما، برفقة الفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، بجانب الفنان محمود قابيل.

وأثار ظهور الفنان يوسف شعبان وعزت العلايلي، ضجة على مواقع التواصل، حيث غاب الفنانون عن الأضواء لمدة طويلة .

وعلق الفنان صلاح عبد الله علي الصور، قائلاً: "البارحة_كانت_البهجة وكان مكاني في مائدة أساتذتي الكبار لكن القمر #دنيا_سمير_غانم والعسل#إيمي_سمير_غانم قالولي تعالى أقعد معانا يا أونكل فقلت للأساتذة معلش بقى هروح أقعد مع جيلي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصور، وجاءت هذه التعليقات كالآتي: "الحلوين كلهم في صورة واحدة ربنا يحفظكم".