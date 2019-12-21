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شبيه «محمد لطفي» يشترى الخضار ويثير الجدل

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المعادى

شبيه

خضار

محمد لطفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشبيه الفنان محمد لطفي، وهو يشتري الخضار في منطقة المعادي، ما أثار لغطًا حول إذا كان هو الفنان محمد لطفي الشهير أما شبيه له.

ونشرت بعض الصحف الصورة، معلقين: "نجم المعادي الجميل المتواضع محمد لطفي?"، وتفاعل الكثير مع الصورة، مشيدين بتواضع الفنان، إلا أن عددا قليلا نفى ذلك.

في الوقت الذي لم توضح زاوية التصوير الملامح كاملة، لضعف الجودة، والتقاط الصورة من جانب الرجل الذي كان يقف على عربة خضار، ليشتري بعض الخضراوات.

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر.


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