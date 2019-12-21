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الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في إيطاليا

الحياة السياسية

الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
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علا خطاب

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الثقافة

اليوم العالمى للغة العربية

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الثامن عشر من ديسمبر يومًا عالميًا للغة العربية لتصبح إحدى اللغات الرسمية للمنظمة ومنذ إصدار القرار عام 1973 يحتفل العالم سنويًا بهذه المناسبة تقديرًا للغة التي ساهمت بشكل مؤثر فى رسم ملامح تاريخ الإنسانية.

 وأضافت أن احتفالات الثقافة بهذه المناسبة امتدت إلى إيطاليا حيث أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما ضمن فعاليات موسمها الحالي تحت إشراف الدكتورة هبة يوسف أمسية متنوعة عكست ثراء الحضارة العربية وعبرت عن طابعها المميز وروافدها المتعددة وتضمنت معرضًا لفنون الخط العربي وفيلمًا وثائقيًا استعرض ألوان من تجميل المباني الإسلامية على مر العصور بالخطوط والزخارف العربية إلى جانب فقرات غنائية من روائع الطرب .

أقيمت الأمسية بالتنسيق مع السفارة المصرية بإيطاليا وبعثة جامعة الدول العربية بروما وحضرها السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية والدبلوماسيين من مختلف دول العالم منهم السفير أحمد باعمر سفير سلطنة عمان وعميد الدبلوماسية العربية، السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية بروما، السفير محمود سامي سفير مصر لدى الفاتيكان، السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام المصري في ميلانو، السفيرة أسمهان الطوقي سفيرة اليمن وسفراء الجزائر، العراق لدى الفاتيكان، الصومال، موريتانيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بروما ونخبه من الشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي.


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