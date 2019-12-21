» دينا الشربيني تلعب "الإسكواش" وتشعل مواقع التواصل

نشرت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لها وهى تلاعب عمرو منسي، لاعب الإسكواش السابق والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة.

وعقب نشر الفيديو وصفت في تعليقها التجربة بـ"المدهشة"، ووجهت الشكر لعمرو منسي على هذه المباراة واليوم الرياضي الرائع.

أضافت في تعليقها:"أنها في الأسبوع المقبل ستلعب معه مجددًا وتأمل أن تكون تحسنت" .

وتفاعل كثير من متابعيها مع الفيديو، حيث حصد أكثر من 250 ألف مشاهدة، خلال يوم واحد .