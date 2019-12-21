السكة الحديدية تزف خبرا سارا للمواطنين

21 ديسمبر 2019 - 02:26 م

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن اجتماع عقده بالأمس، مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لمتابعة خطة إعادة هيكلة السكة الحديد.

وأكد "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة "دي إم سي" أنه قدم لرئيس مجلس الوزراء، خطة السكة الحديد خلال المرحلة الحالية، الخاصة بالهيكلة، والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا".

وأعلن "رسلان" عن خطة التطوير خلال الفترة ما بين 2019-2020 لـ 2021-2022، ستكلف 28 مليار جنيه،وسيتم خلالها إجراء تجديدات السكك أو إنشاء خطوط جديدة، بالإضافة إلى استيراد الجرارات".