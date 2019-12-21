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"مبادرة دفا" للإغاثة والطوارئ بأسيوط

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مبادرة دفا
مبادرة دفا
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متابعات - سارة أشرف

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استأنفت "مبادرة دفا" التي تتضمن مساعدات كساء ملابس بأكثر من 4000 قطعة لعمل معرض خيري للكساء (للأطفال – الرجال – السيدات)  بقرية كوم بوها – منفلوط - محافظة أسيوط يستهدف أكثر من 500 أسرة بالقرية. بالإضافة إلى زيارات استكشافية لرصد احتياجات المكان

هذا ويأتي هذا المعرض في إطار فعاليات مبادرة دفا التي دشنتها مؤسسة الإغاثة والطوارئ الشهر الماضي حيث بدأ تجميع الملابس وفرزها وتم عمل معرض في 3 ديسمبر بقرية فرقص – إطسا – محافظة الفيوم حيث تم توزيع أكثر من 4000 قطعة واستفاد منه 550 أسرة بالإضافة إلى عمل زيارات للمنازل الأكثر فقرًا وتوزيع بطاطين

هذا وقد أعلنت مؤسسة الإغاثة والطوارئ عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أنه سيتم تنفيذ معرض آخر في محافظة الفيوم في قرية الحبون - مركز سنورس يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري بالتعاون مع جمعية صلاح الدين بالفيوم.

مبادرة دفا هي حملة استباقية للحماية من برد الشتاء وتهدف إلى مساعدة المحتاجين من الأسر بالقرى الأكثر احتياجا، وتأمين مستلزماتهم الأساسية لمواجهة برد الشتاء، وتتضمن المبادرة تقديم مجموعة من الأنشطة:

* معرض ملابس للكساء المجاني من ملابس.

* عمل دراسة حالة وتقييم شامل للأسر والمنازل الأكثر فقرا لتحديد أولوية الاحتياجات

* رسم خطة التدخل التنموي لهذه الأسر

ويشارك في المبادرة مجموعة من شركاء العمل المجتمعي منهم : كلنا دليل الخير ، مؤسسة حراك ، مبادرة الدنيا بخير للأعمال الخيرية والتطوعية

بالإضافة إلى فريق متطوعي مؤسسة الإغاثة والطوارئ الذي بذل جهدا مشكورا في هذه المبادرة

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج إعمار القرى الأكثر فقرًا واحتياجا، أحد مشروعات مؤسسة الإغاثة والطوارئ لتحسين الاستجابة للأزمات والكوارث، والذي يهدف إلى الحفاظ على حياة الناس بالحد من المخاطر وتقليل آثار الكوارث والأزمات عبر فرق التدخل السريع التي تعمل على تقديم المساعدات والدعم اللازم للضحايا، وتحسين الحياة بالمناطق الأشد فقراً واحتياجا، من خلال تحسين وسائل العيش والاحتياجات الأساسية للمناطق المُهمشة.

وتجدر الإشارة أن مؤسسة الإغاثة والطوارئ، مؤسسة مركزية مشهرة برقم 638 لسنة 2013 ونطاق عملها جمهورية مصر العربية

 


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