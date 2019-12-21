أمريكا تنضم لمصر ضد اتفاقية «أردوغان»

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نقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت، عن مسئول أمريكي، انتقاده، الاتفاق الموقع بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق بليبيا.

ووصف المسئول الأمريكي مذكرة الاتفاق بأنها "غير مفيدة" و"استفزازية"، وتشكل مصدر قلق للولايات المتحدة.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد وقع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، في نفومبر الماضي بمدينة إسطنبول، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعارضت مصر الاتفاقية بشدة، مشيرة إلى أن "السراج" تجاوز صلاحياته الممنوحة له باتفاق الصخيرات.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تستمر في الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، لكنها لن تقف مع أي طرف في الصراع".


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