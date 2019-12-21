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الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتعادل سلبيًا مع إيفرتون

الرياضة

ايفرتون وارسنال
ايفرتون وارسنال
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أمير سعد

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المصريون

أرسنال

إيفرتون

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء إيفرتون مع نظيره أرسنال، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وفشل الفريقان في استغلال الفرص القليلة التي لاحت أمام المرميين ليحصد كل منهما نقطة تحت أنظار المدربين الجديدين.

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا هو التعادل الثامن لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في مثلها، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في تسع.

وكانت هذه هي المباراة الأخيرة التي يقود فيها فريدي ليونجبرج الفريق، حيث يتولى ميكيل أرتيتا تدريب الفريق بداية من اليوم حيث ستكون أول مباراة يقود فيها الفريق أمام بورنموث يوم الخميس المقبل.

كما كانت هذه المباراة هي الأخرى الأخيرة لدونكان فيرجسون، حيث سيتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق بداية من مباراة بيرنلي المقرر إقامتها الخميس المقبل.


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