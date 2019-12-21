برلماني: التقاعس عن مكافحة ذبابة الفاكهة أثر على التصدير

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حسن علام- متابعات

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طلب احاطة

غطاطي

الذبابة

أبدى إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استيائه من توقف وزارة الري عن مكافحة ذبابة الفاكهة.

وأعلن النائب عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن توقف وزارة الزراعة عن دورها فى مكافحة ذبابة الفاكهة، ونتائج هذا القرار على أرض الواقع سواء على الزراعة او على المزارع بشكل عام.
 
وأوضح غطاطى، في طلبه، أن الوزارة تخلت عن دورها فى مساعدة الفلاحين والمنتجين فى مكافحة ذبابة الفاكهة، والذى كان متمثل فى تخصيص مبلغ 140 مليون جنيه سنويا، لمكافحتها مما كان يساعد فى القضاء عليها، ونظرا لأن الوزارة تخلت عن دورها ولم تعتمد أية مبالغ لمكافحة الذبابة، مما أدى إلى انتشار الذبابة بعد عدم قدرة الفلاحين والمنتجين على مقاومتها والسيطرة عليها، وهذا الأمر أثر بالسلب على كميات الفاكهة التى تم تصديرها هذا العام.
 
وتساءل عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن مصير المبلغ الذى كان يتم تخصيص لمكافحة الذبابة، التى كان يتم تخصيصها سنويا من قبل الوزارة لمكافحة الذبابة، ودور الوزارة فى مكافحة سوسة النخيل، بعدما اتضح للجميع تفشى مرض سوسة النخيل هذا العام بشكل ملحوظ جدا، مما قد يؤثر على الإنتاج هذا الموسم.


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