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«النواب» ينتفض ضد وزيري الصحة والصناعة بسبب «النودلز»

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
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حسن علام- متابعات

البرلمان

وزيرة الصحة

وزير الصناعة

مرشد

تقدم عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لكلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة،.

وطالب النائب وزارتى الصحة والصناعة بالرد الفورى والعاجل على تصريحات أحد استشارى الجهاز الهضمى والكبد التى حذر فيها من تناول المكرونة الشعرية "النودلز" لاحتواء بعضها على مادة الجلوتينبر التى تدمر أهداب الأمعاء.
وشدد مرشد فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على خطورة التصريحات التى تؤكد أضرار مادة الجلوتين على أهداب الأمعاء، لاسيما الأطفال المصابين بالتحسس منها، مما يسبب مشكلات فى الجهاز الهضمى، والإصابة بالإسهال والقيء وضعف المناعة والعصبية وقلة التركيز.

وأشار مرشد، إلى أن الحديث حول أن النكهات أو المواد الملونة المضافة إلى النودلز تسبب مشكلات صحية خطيرة وأن مادة جلوتامات أحادى الصوديوم سامة ومدمرة لخلايا الجهاز العصبى على المدى الطويل تسببت فى رعب كبير لدى الرأى العام المصرى لاسيما أولياء أمور الأطفال والتلاميذ حيث أن هذا النوع من المكرونة يُباع أمام المدارس.


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