» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه

21 ديسمبر 2019 - 05:38 م

قرر مسئولو العين الإماراتي اليوم السبت، إقالة الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني للفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة.

وذكر بيان العين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإدارة قررت تكليف العراقي غازي فهد، مدرب الفريق الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق مؤقتاً وذلك إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن اتخاذ القرار جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وذلك بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الفترة الماضية.

وأكمل في تصريحات رسمية اليوم السبت قائلا: "نقدر كثيرًا الثقة الغالية التي منحنا اياها الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وذلك للرعاية والدعم السخي والصلاحيات المطلقة في إدارة الشؤون الإدارية بشركة كرة القدم واتخاذ القرارات التي نراها مناسبة من أجل تحقيق طموحات الفريق خلال دورة تكليفنا بالمهمة".

وخسر العين أمام الظفرة 1/2 في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، ليحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق ست نقاط بعيدًا عن المتصدر الشارقة.