» أحلام تهدد موقع فني:« امسحوا الخبر وإلا ما راح تشوفوا خير»

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غضب

تهديد

فن

موقع

تسبب خبر نشره أحد المواقع الفنية، في غضب عارم للفنانة الإماراتية أحلام، مهددة الموقع في حالة عدم حذف الخبر فورًا.

ونشرت أحلام تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، وأشارت لموقع "في الفن"، وقالت: «عندكم دقايق تمسحون الخبر اللي نزلتوه وإلا ما راح تشوفون خير وبسررررعة».

وكان الخبر الذي أغضب أحلام بعنوان :« ريم المحمودي تفوقت على أحلام في مسيرة فنية قصيرة واعتزلت بعد زواجها من سالم الهندي».

وانهالت التعليقات على الفنانة أحلام، مطالبين إياها بعدم الغضب من مثل هذه الأخبار وان الجمهور يعرف قيمتها.



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