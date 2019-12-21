يدخل زجاجة في مؤخرته.. والأطباء يستخرجونها بعملية جراحية

تمكن الأطباء في أحد مستشفيات الصين من استخراج زجاجة طولها 7 بوصات من داخل فتحة شرج رجل بعد انزلقت إلى الداخل، بينما كان يستخدمها في حك مؤخرته.

الرجل، المعروف باسم "ون" اضطر إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة الزجاجة بعدما تسببت في عجزه عن الحركة.

ذهب أولاً إلى مستشفى "دونجقوان" بمقاطعة "قوانجدونج" بجنوب الصين في الأول من نوفمبر الماضي، بعد أن وجد صعوبة في المشي بعد ابتلاع مؤخرته للزجاجة التي يبلغ عرضها 2 بوصة.

وأخبر الرجل، الأطباء أنه كان يحاول استخدامها في حك مؤخرته، عندما انزلقت إلى داخل الشرج "فجأة". وتبين أنه استخدم الزجاجة للاحتفاظ بالسائل المستخدم لطرد البعوض وتهدئة الحكة.

وتم فحصه على الفور من قبل الدكتور "لين جون"، مدير قسم جراحة القولون والمستقيم في المستشفى، والذي اكتشف خلال الفحص، جسمًا صلبًا داخل المستقيم على بعد حوالي بوصتين من فتحة الشرج.

أظهر فحص الأشعة السينية أن هذا الجسم الصلب هو عبارة عن زجاجة، ليخضع الرجل لإجراء عملية جراحية فورية لاستخراج الزجاجة، قبل أن يخرج من المستشفى بعدها بساعات.







