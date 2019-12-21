  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول وفلامنجو

نهائي المونديال.. بث مباشر لمباراة ليفربول وفلامنجو

نتنياهو

تعليق مفاجيء من "نتنياهو" على وزير خارجية الإمارات

السيسي

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

جانب من الفيديو

شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

اوزيل

«الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور

أردوغان

أمريكا تنضم لمصر ضد اتفاقية «أردوغان»

صلاح

نجم ليفربول مصدوم مما حدث لـ«صلاح» في قطر

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

الأنبا مرقس في السعودية

هل قاد الأنبا «مرقس» أول قداس في السعودية؟

يدخل زجاجة في مؤخرته.. والأطباء يستخرجونها بعملية جراحية

الصفحة الأخيرة

يدخل زجاجة في مؤخرته.. والأطباء يستخرجونها بعملية جراحية
يدخل زجاجة في مؤخرته.. والأطباء يستخرجونها بعملية جراحية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الشرطة تهاجم وكر عصابة وتجد جنينا في زجاجة و40 جمجمة

#

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في فرنسا

#

أزمة في «حبوب منع الحمل».. و«الصيدليات» تتهم مزارع الدواجن

#

شاهد.. أول ظهور لـ«ريهام سعيد» بعد إصابتها ببكتريا مميتة

تمكن الأطباء في أحد مستشفيات الصين من استخراج زجاجة طولها 7 بوصات من داخل فتحة شرج رجل بعد انزلقت إلى الداخل، بينما كان يستخدمها في حك مؤخرته.

الرجل، المعروف باسم "ون" اضطر إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة الزجاجة بعدما تسببت في عجزه عن الحركة.

ذهب أولاً إلى مستشفى "دونجقوان" بمقاطعة "قوانجدونج" بجنوب الصين في الأول من نوفمبر الماضي، بعد أن وجد صعوبة في المشي بعد ابتلاع مؤخرته للزجاجة التي يبلغ عرضها 2 بوصة.

وأخبر الرجل، الأطباء أنه كان يحاول استخدامها في حك مؤخرته، عندما انزلقت إلى داخل الشرج "فجأة". وتبين أنه استخدم الزجاجة للاحتفاظ بالسائل المستخدم لطرد البعوض وتهدئة الحكة.

وتم فحصه على الفور من قبل الدكتور "لين جون"، مدير قسم جراحة القولون والمستقيم في المستشفى، والذي اكتشف خلال الفحص، جسمًا صلبًا داخل المستقيم على بعد حوالي بوصتين من فتحة الشرج.

أظهر فحص الأشعة السينية أن هذا الجسم الصلب هو عبارة عن زجاجة، ليخضع الرجل لإجراء عملية جراحية فورية لاستخراج الزجاجة، قبل أن يخرج من المستشفى بعدها بساعات.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية
» أحلام تهدد موقع فني:« امسحوا الخبر وإلا ما راح تشوفوا خير»
» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه
» 9 مراهقين يغتصبون فتاة عمرها 14 سنة
» الجونة يهزم طلائع الجيش بثنائية
» جريمة مروعة تهز الكويت
» الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتعادل سلبيًا مع إيفرتون
» شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص
» «ساسي» يقترب من توديع الزمالك وينتقل للأهلي
» هل قاد الأنبا «مرقس» أول قداس في السعودية؟
» نهائي المونديال.. ليفربول يحشد أسلحته لمواجهة فلامنجو

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب