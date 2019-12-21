متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

21 ديسمبر 2019 - 06:17 م

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن الأجور.

وقال "راضي" قبل قليل، إن الاجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية ونائبيه، بحسب فضائية «إكسترا نيوز».

وتابع متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وخلال الاجتماع تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1 /7 /2019.

كما تناول الاجتماع متابعة التطورات المرتبطة بحوكمة المنظومة الضريبية وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، فضلاً عن مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وذلك بهدف التيسير على الممولين، وبما يضمن للدولة حوكمة إجراءات التحصيل لصالح الاقتصاد القومي.