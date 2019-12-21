» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية

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المصريون

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مونتيرى

توج فريق مونتيري المكسيكي بالميدالية البرنزية ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على الهلال السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، بملعب "خليفة" الدولي.

وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل 2-2 حيث تقدم الهلال عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة 35، ورد مونتيري بهدفين فى بداية الشوط الثانى عن طريق أرتورو جونزاليس وماكسيمليانو ميزا فى الدقيقتين 56 و61 قبل أن يسجل البديل جوميز هدف تعادل الهلال في الدقيقة 66.

وبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي، عبد الله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي أل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، عبد الله عطيف، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، سباستيان جيوفينكو، عمر خريبين.

وخسر مونتيرى المكسيكى أمام ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بنتيجة 1 – 2، بينما خسر الهلال السعودى أمام فلامنجو البرازيلى بنتيجة 1 – 3 ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وعادل الهلال انجاز اتحاد جدة كأفضل ثنائى سعودي في مونديال الأندية بعدما احتل الإتى المركز الرابع أيضًا فى نسخة 2005 التى أقيمت باليابان.

ونجح فريقان عرب فقط في التتويج بالميدالية البرونزية وهما النادى الاهلى فى نسخة 2006 والسد القطرى فى نسخة 2011.

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