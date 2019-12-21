تعليق مفاجيء من "نتنياهو" على وزير خارجية الإمارات

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نتنياهو

الاحتلال الاسرائيلى

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علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، على تغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد اليوم السبت.

وكان "بن زايد" قد نشر مقالًا يتناول التحالف العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط، ليعلق "نتنياهو" قائلًا: "إنه يرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال: "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

ومنذ نحو عام زار "نتنياهو" سلطنة عمان، والتقى السلطان قابوس بن سعيد، كما هناك إسرائيليون زاروا بلدانًا عربية وخليجية.


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