مليونير يبحث عن 10 أصدقاء يعيشون معه بالمجان

21 ديسمبر 2019 - 07:27 م

كشف مليونير ألماني عن عرضٍ مغرٍ حيث أعلن عن حاجلته لـ10 أصدقاء يعيشون معه بالمجان داخل عقاره الفاره بنيوزيلندا.

واشترى المليونير كارل ريبين (70 عاماً) في عام 2000 عقاراً فخماً، بلغت تكلفته 8.5 مليون دولار نيوزيلندي، ويطل على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية بنيوزيلندا. ولكن بعد أن أمضى سنوات وهو يعيش بمفرده، وجد السيد ريبين أن العقار، الذي تبلغ مساحته 2200000 متر مربع، يفتقر إلى شيء واحد: الأصدقاء.

ودفع ذلك الأمر ريبين إلى نشر إعلان بإحدى الصحف المحلية، قال فيه إنه يبحث عن أصدقاء للعيش معه بالمجان في عقاره الفخم.

وقد شجع أي متقدم يمتلك حصاناً على جلبه معه، قائلا إن العقار يحتوي على إسطبل للخيول.

وأضاف ريبين في الإعلان: "يمكنك الاستمتاع بالمشي أو صيد الأسماك أو التسوق أو التجديف أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة.. أود أشارك جنتي مع أشخاص ودودين».

يُذكر أن ريبين صنع ثروته من بيع القهوة المثلجة، وقد حاول بيع العقار منذ 4 سنوات، إلا أنه لم يتوصل إلى صفقة جيدة مع الأشخاص الذين عرضوا عليه شراءه، فقرر الاحتفاظ به.